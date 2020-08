Il mondo della telefonia è sicuramente uno dei più variegati attualmente presenti sul mercato, esso infatti è costellato di offerte super complete generalmente impostate nella modalità voce+dati+SMS, dei servizi divenuti oramai fondamentali sostanzialmente per chiunque.

Ovviamente questi servizi sono offerti dai vari provider nazionali presenti e che operano sul territorio di appartenenza, alcuni esempi sono ovviamente TIM, Windtre e Vodafone, i quali offrono oltre che ai servizi, la rete stessa a cui il nostro cellulare può agganciarsi.

Ma cosa succede una volta usciti dai confini nazionali ? La risposta è ovvia, scatta il roaming, un termine che se alcuni anni fa faceva paura a molti, ora ne fa un po’ meno grazie alla liberalizzazione di tutte le reti che ha azzerato i costi supplementari per agganciarvisi, una bella notizia certo, ma non è tutto oro ciò che luccica, infatti nonostante questa bella novità salva credito per gli utenti, le brutte sorprese sono sempre dietro l’angolo.

I rischi divora credito

Nonostante appunto il roaming non sia più a pagamento, le varie compagnie per far fronte ai minori introiti derivati da questo cambiamento, hanno attuato delle piccole strategie abbastanza subdole, stiamo parlando ovviamente sia di aumenti nelle varie tariffe, sia nell’autoattivazione di alcune tariffe non appena lasciamo i confini nazionali.

Un esempio riguarda gli spostamenti via mare, in cui possono scattare dei collegamenti via satellite molto costosi o l’attivazione di alcune tariffe inerenti in automatico e dai costi davvero eccessivi.

Questo può succedere magari perchè, il vostro cellulare ha in programma di effettuare alcuni aggiornamenti automatici che così facendo, aumentano il numero di giga adoperati fino a farvi sforare e a far scattare alcune promozioni in automatico.

Se volete evitare queste problematiche, il consiglio che vi diamo è quello di innanzitutto informarvi prima di partire e nel caso, fare la traversata a cellulare spento con gli aggiornamenti automatici disattivati, sono piccole attenzioni che potrebbero salvarvi il credito.