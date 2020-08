Riverdale: dopo il Covid-19 buone NOTIZIE in arrivo per la serie tv teen

Riverdale, la misteriosa serie tv in onda sulla piattaforma Netflix, è basata su una struttura morale che divide la trama in diverse vicende nelle quali sono coinvolti uno o più personaggi, messi a confronto tra loro. La serie naviga dietro l’apparenza di Archie Andrews (personaggio immaginario protagonista di diverse serie a fumetti) ed esplora la sua vita nella piccola città di Riverdale. Ad oggi siamo giunti alla quinta stagione e non vediamo l’ora che arrivi sulla piattaforma. Cosa sappiamo sul nuovo cast? Per scoprirlo scorrete verso l’alto!

Riverdale: la nuova stagione tra vecchi personaggi e new entry

La serie tv aveva già iniziato le riprese, quando fu travolta dall’emergenza Coronavirus. Ciò determinò l’immediato blocco dei nuovi episodi lasciando senza parole i fan, già pronti al suo arrivo. L’uscita di Riverdale è stata rimandata per tale motivo al gennaio del 2021. Nell’attesa possiamo comunque analizzare ciò che sarà il cast e quali new entry prenderanno piede nella quinta parte.

Fortunatamente vi saranno gli stessi protagonisti della stagione precedente:

KJ Apa è Archie Andrews;

Lili Reinhart è Betty Cooper;

Camila Mendes è Veronica Lodge;

Cole Sprouse è Jughead Jones;

Marisol Nichols è Hermione Lodge;

Madelaine Petsch è Cheryl Blossom;

Mädchen Amick è Alice Cooper;

Mark Consuelos è Hiram Lodge;

Casey Cott è Kevin Keller;

Charles Melton interpreta Reggie Mantle;

interpreta Reggie Mantle; Vanessa Morgan è Toni Topaz.

Ma ci sono delle new entry come per esempio:

Kerr Smith (il signor Honey, il nuovo preside del liceo);

Sam Witwer (il signor Chipping, un insegnante di scrittura creativa);

Juan Riedinger è Dodger, un criminale che ha a che fare con Archie;

Mishel Prada è Hermosa, un'investigatrice privata e sorella di Veronica.

