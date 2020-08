A partire dal 4 Maggio 2020 valgono le disposizioni impartite dal Decreto Rilancio per il rimborso green predisposto a favore di coloro che sono passati a bici (tradizionali ed elettriche), monopattini a batteria, segway, hoverboard e monowheel. Fermo restando i 500 Euro di incentivo massimo con sconto del 60% si stabiliscono nuovi criteri di accesso al bonus dopo il Decreto di Agosto.

Entrando in dettaglio nel merito della questione si scopre che il Ministero dell’Ambiente cambia le dinamiche per la concessione dei voucher. Adesso non si ottengono più tramite una apposita app per dispositivi Android ed iOS. Scopriamo insieme quali documenti sono necessari per ottenere l’accredito su conto corrente.

Rimborso del bonus mobilità su conto corrente: cosa serve

Non cambia molto dal punto di vista logistico che conta ora la presenza di una web-app in via di sviluppo da rilasciarsi entro pochi giorni. Grazie ad un apposito sito web sarà possibile caricare le informazioni essenziali e gli estremi del conto per l’accredito del bonifico bancario. Il cliente ha necessità di tenere a portata di mano:

scontrino parlante o fattura

codice IBAN

documento di identità, da allegare tramite apposita sezione del sito

In presenza di questi soli elementi sarà possibile ottenere il coupon che garantisce uno sconto delle spese al 60% fino alla soglia massima precedentemente definita. Ci sembra doveroso ricordare che il termine di validità per l’accesso agli sconti, salvo esaurimento fondi, scade il prossimo 31 Dicembre 2020 e si rivolge a coloro che risiedono in aree con oltre 50.000 abitanti e Città Metropolitane.

Nella seconda fase il sistema si semplificherà ulteriormente con la possibilità di ottenere uno sconto immediato dal commerciante che farà pagare direttamente il 40% dell’importo di listino.