Il Servizio PSN risulta in down e sono molti i giocatori che stanno vedendo comparire una schermata di errore al momento dell’accesso. Sembra proprio che i Server di Playstation abbiano più di qualche problema; registrato un vero e proprio picco di interruzione dei servizi PSN con molti giocatori a cui viene mostrata una schermata di errore legata alla manutenzione dei server.

Niente servizi online dunque ne multiplayer per tantissimi utenti. Benché i problemi siano iniziati già nella tarda notte del giorno precedente le segnalazioni sono iniziate intorno alle 10:00 con il servizio Down Detector UK che conta circa 2’000 segnalazioni di down del servizio PSN; dopo poco per il numero di segnalazioni sono cresciute esponenzialmente oltre che provenire da più o meno tutto il mondo.

PSN down: il comunicato del supporto Playstation

Le problematiche segnalate dagli utenti sono le più disparate; impossibilita di accedere al PSN fino al down di alcuni giochi che richiedono la connessione internet, Fortnite su tutti; inoltre anche le chat sembrerebbero riscontrare non pochi problemi.

La stessa Sony attraverso l’account Twitter Ask Playstation ha confermato le problematiche aggiungendo poi un post in cui specificava:”Potresti riscontrare delle difficolta durante l’avvio di giochi, applicazioni o funzionalità online. I nostri tecnici stanno cercando di risolvere il problema con la massima rapidità; ti ringraziamo per la pazienza“. Sembra che la natura del problema possa essere legata al sovraccarico dei server in virtù di un bacino di utenza molto amplio causa le vacanze estive; le tempistiche per la risoluzione non dovrebbero essere troppo lunghe, basterà dunque pazientare qualche ora.