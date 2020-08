Gli utenti in possesso di una Playstation 4 stanno aspettando con ansia il classico annuncio dei nuovi giochi gratis per il mese di Settembre. Tutti gli utenti che usufruiscono di un abbonamento Playstation Plus possono godere di questo diritto e non aspettano altro che l’annuncio ufficiale di Sony che, secondo alcune voci da corridoio, dovrebbe avvenire in questa settimana.

Playstation Plus: ecco quando potrebbero essere annunciati i giochi gratis della settimana di Settembre

In particolare, si vocifera che l’annuncio è previsto per mercoledi 26 Agosto alle ore 17:30 seguendo il classico calendario perché Sony è solita ad annunciarlo l’ultimo mercoledì del mese. In rete, però, ci sono alcuni dubbi dovuti ai numerosi cambiamenti negli ultimi mesi anticipando dei giochi gratis di Playstation Plus.

E’ bene sottolineare che al momento sono solo voci da corridoio e supposizioni da parte degli utenti, ma tutto potrebbe cambiare visto il periodo movimentato per quanto riguarda il lato della comunicazione da parte di gran parte dei publisher internazionali.

Dopo numerosi dubbi sulla data, in rete arrivano anche le prime supposizioni su quali saranno i giochi gratis per gli abbonati al PS Plus. E’ ancora troppo presto per dirlo con certezza, ma secondo i rumor potrebbero essere i seguenti: Uncharted L’Eredità Perduta, God of War o Horizon Zero Dawn, The Crew 2 o Burnout Paradise Remastered.

Come già anticipato sono solamente ipotesi che circolano in rete, dunque, è bene prendere queste notizie con le dovute precauzioni. Non resta che attendere ulteriori comunicazioni ufficiali dalla stessa Sony, come è solita fare.