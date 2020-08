Durante il corso dell’estate WindTre ha messo a disposizione di tutti i suoi utenti un vasto numero di iniziative e promozioni low cost. Il provider deve d’altronde confrontarsi con un mercato ricco di rivali con offerte altrettanto vantaggiose messe a disposizione da TIM e da Iliad. L’obiettivo di WindTre è offrire agli abbonati occasioni dedicate alla portabilità del numero.

WindTre, con la nuova offerta Limited Edition ci sono 70 Giga internet

Una delle iniziative più importanti del provider è senza ombra di dubbio la WindTre Go 70 Fire+. Il pacchetto di consumi previsto da tale ricaricabile prevede chiamate senza limiti a cui si aggiungono 200 SMS e 70 Giga per la navigazione internet. Il prezzo da pagare per questa ricaricabile è di 6,99 euro ogni trenta giorni più 10 euro come contributo una tantum all’attivazione.

A differenza di altre offerte di WindTre la Go 70 Fire+ è una vera e propria Limited Edition. La disponibilità di questa tariffa è per ora legata solo agli utenti con residenza ad Alessandria, Bari, Latina, Pistoia, Padova, Prato, Trapani, Trieste e Venezia. La lista delle città in cui è presente questa offerta a breve potrebbe essere estesa con nuovi centri sul suolo nazionale.

Altra importante condizioni a cui si lega la WindTre Go 70 Fire+ è la portabilità proprio numero. In linea con altre ricaricabili messa a disposizione dal gestore, sarà necessario conservare il proprio numero con il passaggio da un operatore a WindTre. La promozione si rivolge in particolar modo agli utenti Iliad, ho.mobile, Kena Mobile e di altri gestori virtuali.