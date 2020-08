L’acquisto della casa è per molti giovani un sogno difficilmente realizzabile, un percorso tuttavia in discesa grazie al progetto Mutuo Giovani 2020. Il governo ha inserito, tra le misure a sostegno dei cittadini colpiti dal lockdown, proprio una serie di novità legate alla richiesta di mutuo da parte delle giovani generazioni. Grazie all’iniziativa Mutuo Giovani 2020, molti ragazzi potranno chiedere un finanziamento per l’acquisto della prima casa senza troppe problematiche.

Nel decreto fiscale n.34/2019, prorogato anche nel 2020, si parla infatti dell’istituzione di un Fondo di Garanzia sull’acquisto dell’abitazione principale. In pratica, qualora si decidesse di comprare un immobile sarà lo Stato a fare da garante sulla restituzione del mutuo richiesto. In questo modo sarà più semplice per gli istituti di credito concedere il finanziamento con cui acquistare la casa dei propri sogni.

Requisiti e condizioni per accedere al Mutuo Giovani 2020.

Accedere al Mutuo Giovani 2020 è possibile innanzitutto rispettando alcune semplici ma fondamentali regole. Il limite massimo d’età imposto per farne richiesta è di 35 anni al momento della domanda. Se il richiedente è una persona singola deve avere almeno un figlio minorenne nel proprio stato di famiglia. Inoltre sono destinatari di questo tipo di mutuo agevolato coloro che possiedono un lavoro atipico, inteso come un’occupazione part-time o a progetto.

E’ altresì bene sapere che la garanzia concessa dallo Stato non può superare il 50% della somma richiesta alla banca. Il Mutuo Giovani è destinato unicamente all’acquisto o alla ristrutturazione della prima casa che non deve essere catalogata come immobile di lusso. L’importo massimo richiedibile è di 250 mila euro che non spetta se proprietari di altro immobile, a meno che non provenga da un’eredità.