In questo momento di difficoltà economica per molte famiglie, la prerogativa assoluta corrisponde al risparmio – laddove sia possibile – andando possibilmente a tagliare i costi eccessivi di utenze domestiche e telefoniche, così come evitando di consumare più del necessario.

Se per risparmiare sui costi delle bollette telefoniche, il più delle volte, è indispensabile migrare da un operatore all’altro approfittando delle offerte “strappa-clienti”, nel caso di luce e gas è possibile abbattere gli importi utilizzando dei piccoli accorgimenti che non necessariamente implichino di cambiare l’azienda fornitrice.

Il momento migliore per rivalutare la propria offerta, secondo l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), coincideva con il secondo trimestre del 2020, a ridosso di inizio estate. L’emergenza Covid e la contrazione del mercato petrolifero che ne è conseguita, nonostante i consumi più alti all’interno delle abitazioni, ha determinato un calo nei prezzi delle forniture, soprattutto nel gas.

Ma anche in questo terzo trimestre è ancora possibile approfittare di questa riduzione dei costi per ottenere vantaggi in bolletta.

Luce e Gas, basta qualche accorgimento per risparmiare

In primo luogo, come già abbiamo accennato, non è necessario cambiare azienda fornitrice per ricevere una sensibile diminuzione dei costi in bolletta. Un primo passo da fare in questa direzione sarebbe passare dal mercato tutelato dell’energia a quello libero, richiedendo informazioni alla propria società di riferimento per ottenere tutti i dettagli sui vantaggi che si possono trarre (che variano da azienda ad azienda) e sulle condizioni contrattuali.

Questo discorso vale sia per le utenze di energia elettrica sia per il gas.

Un secondo step potrebbe corrispondere all’affidarsi ad un operatore della propria azienda di riferimento per scoprire se ci sono proposte vantaggiose per i già clienti.

Allo stesso modo, se proprio si vuole scegliere una nuova azienda, è possibile affidarsi a comparatori di tariffe, come il sito SOStariffe, per attuare un confronto fra le varie proposte e scegliere la migliore per costi, limiti e condizioni varie.