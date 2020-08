Google Maps non è mai stato un semplice navigatore satellitare. Miliardi di utenti lo scelgono per la sua versatilità e la presenza di un hub informativo completo su luoghi e punti di interesse. Dopo una serie di importanti aggiornamenti che ci hanno introdotti all’uso di autovelox, limiti di velocità e tanto altro tocca ad uno strumento inedito. Come da titolo, infatti, da Mountain View sta per giungere il monitoraggio incendi tramite una apposita funzione in-app da non perdere. Scopriamo di cosa si tratta.

Google Maps mostra ora gli incendi in corso

Dopo l’apparizione della nuova misteriosa icona dentro le mappe è tempo di includere una importante novità per gli utenti che sono soliti usare gli strumenti di navigazione made by Google.

Da queste ultime ore il servizio di navigazione integrata si è ottimizzato. Prevede l’uso degli avvisi ambientali indirizzati agli automobilisti ed ai pedoni che si avvicinano alla zona di un incendio.

Le cosiddette “mappe del fuoco” vengono messe a disposizione di chiunque voglia ottenere maggiori informazioni sulla calamità. I risultati saranno precisi ed attendibili. Una necessità dopo le fiamme che hanno divampato in questi giorni in California e Colorado.

Per mettere a punto il sistema informativo BigG si è servita del software di analisi Google Earth Engine che offre ricostruzioni in alta risoluzione basate sui dati dei quattro satelliti GOES appartenenti alla National Oceanic and Atmospheric Administration.

Detti sistemi sono in grado di intercettare le aree a rischio tramite l’analisi delle cortine di fumo e degli hotspot termici che inquadrano l’attività dell’incendio in relazione ai parametri ambientali di riferimento.

Un piano di ottimizzazione specifico che fa da contorno ad un update che di recente ha disposto una nuova struttura grafica per le mappe che appaiono decisamente più dettagliate e colorate rispetto alla versione precedente. Google Maps Android ed iOS si migliora ulteriormente per la gioia di miliardi di utilizzatori e la loro sicurezza in strada.