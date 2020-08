Questi nuovi corsi di formazione sono progettati e tenuti dai dipendenti di Google che lavorano nel mondo digitale. I programmi forniscono ai partecipanti le competenze fondamentali di cui hanno bisogno per entrare nel mondo del lavoro. Non è richiesta alcuna laurea o esperienza precedente per seguire i corsi.

Sono le parole di Kent Walker, vice-presidente senior per gli affari globali di Google a proposito del Google Career Certificates. Il nuovo programma di formazione lanciato dal colosso di Mountain View prevede dei corsi della durata massima di sei mesi, ma che hanno lo stesso valore di un percorso universitario tradizionale.

Questo programma riflette una certa avversione verso l’istruzione superiore tradizionale come sistema esclusivo che, peraltro, non sempre garantisce l’acquisizione delle competenze necessarie richieste dal mondo del lavoro o comunque non garantisce un lavoro decentemente retribuito.

Google lancia la sua università con mini-corsi della durata di 6 mesi

I corsi di formazione lanciati da Google non costeranno più di trecento dollari e promettono l’acquisizione di tutte le competenze proprie delle professioni più richieste nel mondo digitale. Al momento, i corsi disponibili sono quelli di Data Analyst, Project Manager, UX Designer e IT Specialist, al termine del quale Google garantisce un rapido inserimento nel mondo del lavoro con stipendi medi annuali che variano dai 54 mila dollari ai 93 mila per le professioni più richieste.

Il programma Google Career Certificates è stato accolto in modo piuttosto positivo, sebbene vi sia un certo scetticismo sulla validità dello stesso per quanto riguarda la sfida al sistema di istruzione americano ed alle reali prospettive di lavoro di chi deciderà di iscriversi al programma. Il certificato rilasciato da Google, infatti, potrebbe non essere pienamente apprezzato dai datori di lavoro, più orientati verso l’assunzione di personale con una laurea tradizionale. Sarà proprio così? Sarà il tempo a dirlo.