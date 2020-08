Gli utenti di Gboard saranno contenti di sapere che stanno per ottenere una nuova opzione per i temi della tastiera. Google sta attualmente lanciando un nuovo tema ‘Sistema automatico’ che rispecchierà le impostazioni della modalità oscura a livello di sistema del tuo telefono. Al momento è disponibile solo per gli utenti beta, quindi dovrete registrarvi direttamente dal Play Store sulla pagina dell’app.

Mentre Gboard di Google probabilmente non sarà mai così personalizzabile come altre app disponibili su Play Store, la società sta ora lanciando una nuova opzione di tematizzazione che molti utenti apprezzeranno di sicuro. La nuova versione beta di Gboard (versione 9.7) ora include un tema ‘System Auto’ che rileva e imita automaticamente le impostazioni della modalità oscura a livello di sistema.

Gboard in modalità scura è disponibile per gli utenti beta

In poche parole, l’opzione cambia il colore di sfondo della tastiera in bianco quando sei in modalità luce e grigio scuro quando sei in modalità scura. Per abilitare l’opzione, tuttavia, perdi un pò di personalizzazione poiché non potrai scegliere che sfondo utilizzare quando sei in modalità ‘luce’. Oltre questo, hai la possibilità di abilitare o disabilitare i bordi dei tasti.

Dopo le tante app che hanno già reso disponibile un’opzione simile per abilitare la modalità scura, ora anche Gboard di Google si unisce a loro. Se non vedi ancora l’opzione sul tuo smartphone, assicurati di iscriverti alla versione beta di Gboard nel Play Store. Google sembra essere impegnato in un’implementazione parziale al momento, quindi potresti non vederlo al momento.