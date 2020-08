Vivere senza Google non sembra fattibile. Sembra un’eresia eppure è possibile scomodare alcune valide alternative all’uso dei tradizionali applicativi di Mountain View. La società americana, infatti, non è famosa per la sua riservatezza. Il prezzo da pagare per la versatilità delle sue funzioni è la privacy, che si perde nel momento in cui accediamo alle varie piattaforme. Non tutti sono a conoscenza delle utility secondarie che offrono i medesimi vantaggi con la garanzia della sicurezza sui dati delle nostre ricerche. Ecco come cambiare prospettiva di utilizzo con i migliori servizi alternativi che il mercato ha da offrire.

Ricerca Google: DuckDuckGo

DuckDuckGo nasce nel 2008 con il preciso intento di offrire agli utenti un sistema di navigazione anonima che non traccia le attività di ricerca del diretto interessato. Esiste una personalizzazione che non si basa sulle abitudini di utilizzo ma che si adatta secondo uno schema definito dall’utente stesso. Come fonte principale usa Wikipedia, la famosa enciclopedia libera ed offre anche funzionalità particolarmente utili come il password generator che si attiva semplicemente digitando la keyword password nel campo di ricerca testuale.

Addio Gmail

ProtonMail e Tutanota sono due dei client per email più gettonati in quanto a privacy. Svolgono egregiamente il loro lavoro garantendo la massima semplicità di utilizzo in ambiente protetto. Tra le funzioni più in vista la programmazione a scadenza dei messaggi e l’uso delle password per l’unlock del contenuto e degli allegati. Contatti e messaggi sono sempre al sicuro con queste app gratuite.

Cloud alternativo a Google Drive

Resilio Sync non è certamente un volto nuovo nel contesto del cloud personale. Consente, infatti, di creare una gerarchia di cartelle condivise all’interno delle quali inserire file di ogni genere disponibili tramite una semplice sincronizzazione di rete. Funziona in casa e fuori casa e non prevede azioni di analisi secondaria in quanto tutto passa per un filo diretto che collega sistemi Desktop e Mobile su Android ed iOS. Come avere un NAS ma senza spese di gestione.

Messaggistica

In questo contesto Hangouts può essere sostituita in tutto e per tutto da Signal. Ne abbiamo già parlato scoprendo come sia letteralmente superiore anche a WhatsApp e Telegram sotto il profilo della security. Google, al riguardo non ha voce in capitolo. Consigliata anche dall’ex-agente della CIA Edward Snowden è poco usata ma consente di chiamare e inviare messaggi risultano sempre anonimi.

Browser

Google Chrome va per la maggiore ma ci si può spingere molto oltre con soluzioni del calibro di Firefox Browser e TOR Browser. Quest ultimo, in particolare, integra un complesso sistema stratificato di connessioni intermedie con struttura a cipolla. Prevede una VPN internazionale gratuita attraverso cui transitano i dati. Più lento dei concorrenti ma con il vantaggio di una modalità privata che non ha eguali.