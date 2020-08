Ormai i prezzi della Fibra hanno raggiunto cifre normali e praticamente tutti possono permettersi un collegamento alla rete di questo tipo. Per chi appunto non è in grado è in arrivo il Bonus Internet e Pc, che consentirà alle famiglia con un reddito Isee basso di ottenere agevolazioni sull’acquisto di un dispositivo in grado di collegarsi alla rete o su un abbonamento Adsl o Fibra.

Ma la limitazione più grande rimane ancora l’incognita sulla copertura della Fibra. La necessità di una connessione di rete sempre più veloce e stabile sta diventando uno standard per le famiglie italiane a causa della proliferazione di servizi streaming, l’aumento dei dispositivi connessi alla rete di casa e l’aumento della qualità dei contenuti.

Le diverse tipologie di Fibra

Non tutti lo sanno, ma attualmente esistono due tipi diversi di Fibra.

La FTCC (Fiber to the Cabinet): questa tipologia di connessione non prevede l’impiego di cavi appositamente realizzati per la fibra fino alla nostra abitazione. Bensì i cavi per la Fibra arriveranno fino alla cabina più vicina alla nostra abitazione e nell’ultimo tratto la connessione viaggerà sui cavi presenti in precedenza. La velocità di connessione massima raggiungibile in questo caso è di 100 Mbps .

La FTTH (Fiber to the Home): con questa tipologia potrai navigare alla velocità massima consentita, in alcuni casi anche 1 Gbps. I cavi appositamente realizzati per la Fibra infatti raggiungeranno direttamente la vostra abitazione, senza perdita di velocità.

Come verificare la copertura

I passaggi per verificare la copertura presso la propria abilitazione sono semplici e immediati. Molti pensano che basti verificare la copertura presso la propria città, ma in realtà si tratta di una modalità approssimativa, dato che alcune zone potrebbero essere raggiunte e altre no.

Tutti gli operatori telefonici in grado di fornire servizi legati alla Fibra hanno sul proprio sito una pagina appositamente realizzata in cui i potenziali clienti possono verificare la tipologia dell’allaccio prima di stipulare un contratto. Basterà collegarsi alla pagina dell’operatore telefonico, riempire un modulo con i vostri dati e il vostro indirizzo e immediatamente riceverete una notifica sul tipo di connessione che raggiunge il vostro domicilio. Spesso la pagina in questione può essere trovata accanto alle offerte della Fibra dei vari operatori: saltare questo passaggio potrebbe portarvi spiacevoli sorprese.