Euronics non si ferma più riuscendo a lanciare una campagna promozionale fortemente interessante e ricca di sconti, sebbene comunque risulti essere limitata ad una ristrettissima cerchia di consumatori sul territorio nazionale.

I soli fortunati che potranno accedervi saranno coloro che possono recarsi personalmente in uno degli innumerevoli punti vendita Nova, poiché comunque l’acquisto non sarà effettuabile online sul sito ufficiale o altrove. Al superamento dei 299 euro di spesa, inoltre, è prevista la possibilità di richiedere il cosiddetto Tasso Zero, ovvero un pagamento rateizzato senza interessi, con TAEG e TAG completamente azzerati.

Volantino Euronics: cosa fare per risparmiare

Per risparmiare con Euronics gli utenti non devono fare altro che aprire le pagine inserite direttamente nel nostro articolo, e poi recarsi in negozio. Nel caso in cui, invece, fossero leggermente pigri, allora possiamo raccomandare l’acquisto di un buonissimo Samsung Galaxy S20 al prezzo di 699 euro, passando anche per Oppo Find X2 Lite a 449 euro o il più economico Xiaomi Mi Lite 10 5G a 369 euro (senza dimenticarsi dell’incredibile Oppo Find X2 Neo a 699 euro).

Restando entro una fascia di prezzo molto più bassa, gli utenti possono approfittare anche di Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, Samsung Galaxy A20s, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A30, Oppo A91, Oppo A72 e così via. Tutti i dettagli del volantino Euronics sono riassunti precisamente qui sotto, in tal modo sarà possibile scoprire da vicino i prezzi e conoscere anche le singole offerte.