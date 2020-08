Comet è inarrestabile, le offerte attivate in questi giorni con il nuovo volantino “Saldi hi-tech“, propongono prezzi fortemente ribassati rispetto ad un listino effettivamente superiore alle più rosee aspettative. Gli acquisti possono essere completati ovunque in Italia, rendendoli disponibili finalmente anche sul sito ufficiale dell’azienda.

Coloro che opteranno per questa seconda strada devono comunque ricordare che le spedizioni risultano essere gratuite per ogni ordine superiore ai 49 euro, in caso contrario viene richiesto il pagamento di un piccolo contributo. Allo stesso modo, spendendo più di 200 euro viene offerta la possibilità di appoggiarsi al cosiddetto Tasso Zero, un finanziamento senza interessi che permette di pagare direttamente tramite conto corrente bancario.

Tutti i codici sconto Amazon e le migliori offerte del momento sono disponibili in esclusiva presso il nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Comet: ecco le offerte del momento

Uno dei prezzi più invitanti dell’intero volantino Comet è sicuramente rappresentato dal Samsung Galaxy S20, lo smartphone più richiesto e desiderato degli ultimi mesi, può finalmente essere acquistato con un esborso finale corrispondente a circa 649 euro.

Scendendo con la qualità e le pretese dei consumatori si incrociano altre soluzioni altrettanto interessanti, non dimentichiamoci affatto di Samsung Galaxy A51 in vendita a 289 euro, passando anche per Galaxy Note 10 Lite a soli 399 euro, oppure gli ottimi Xiaomi Redmi Note 8 Pro e Redmi Note 8T, raggiungibili rispettivamente a 219 e 169 euro.

Tutti i prodotti possono essere sfogliati nel dettaglio qui sotto, in questo modo avrete l’opportunità di conoscere da vicino le singole offerte e ne scoprirete anche il valore effettivo.