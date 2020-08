Carrefour appare essere straripante, con il nuovo volantino l’azienda è riuscita a soddisfare le richieste dei consumatori italiani, proponendo difatti tantissimi prodotti ai prezzi più bassi mai visti prima d’ora, il risparmio è notevole ed alla portata di tutti.

Gli acquisti, in netto contrasto con quanto vediamo da Euronics e Trony, possono essere completati in ogni singolo punto vendita sparso per il territorio nazionale italiano; va infatti ricordato che non è prevista la possibilità di acquisto sul sito ufficiale, almeno per quanto riguarda i prodotti tecnologici.

Scoprite le offerte Amazon e tutti i nuovi codici sconto gratis, iscrivendovi subito al canale Telegram di TecnoAndroid.

Carrefour: gli sconti come non li avete mai visti

Il prodotto maggiormente rappresentativo di tutto il volantino Carrefour è sicuramente l’Apple iPhone SE 2020, appena lanciato sul mercato italiano, è caratterizzato da prestazioni in linea con la fascia in cui è stato posizionato, ma sopratutto da un prezzo veramente notevole, soli 499 euro (per un modello Apple sono davvero pochissimi).

Tutti i dispositivi Android, invece, in promozione da Carrefour rientrano entro i 379 euro necessari per l’acquisto del Samsung Galaxy A71, parliamo infatti di Xiaomi Redmi Note 9, Note 9 Pro e Xiaomi Redmi 8A, senza dimenticarsi del buonissimo Samsung Galaxy A20e.

Per conoscere da vicino la campagna promozionale potete semplicemente sfogliare le pagine che abbiamo inserito nel nostro articolo, non dimenticatevi che gli acquisti possono essere completati solamente nei punti vendita, senza possibilità di accedervi dal sito ufficiale. Aprite le immagini per visualizzarle in alta definizione e conoscere i prezzi più da vicino.