Riuscire a risparmiare sulle spese relative al carburante non è sempre impresa facile. Con la fine del lockdown, i prezzi relativi ai rifornimenti sono risaliti in maniera esponenziale dopo un ribasso più che prevedibile legato ai lunghi mesi di chiusura. Tuttavia esiste la possibilità di risparmiare sul carburante cosicché a fronte del pieno della propria auto non si resti con il portafoglio vuoto.

Tutto questo è possibile grazie alla tecnologia che spesso ci mette a disposizione strumenti utili al vivere quotidiano. Esistono infatti alcune applicazioni che ci consentono di acquistare benzina, diesel o gpl a prezzi decisamente più contenuti. E che ci permettono di scegliere dove fare il pieno senza incorrere in spese eccessive per le nostre tasche. Di seguito spieghiamo meglio di quali App stiamo parlando.

Quali sono le App più utili per risparmiare sul carburante?

Per quanto riguarda le App relative all’acquisto dei carburanti, la loro funzionalità si rivela ottimale nel momento in cui si interfaccia con le considerazioni dei vari utenti. In parole povere l’efficienza di queste applicazioni è data anche dalla collaborazione degli automobilisti che possono scambiarsi informazioni. Ad esempio, utilizzando le app come una sorta di piattaforma social e scambiare cosi con gli altri utenti le informazioni sui prezzi che sono applicati nelle varie stazioni di rifornimento. Grazie alle testimonianze degli automobilisti e alla posizione data dal gps, le varie applicazioni vi indicheranno la stazione più economica e vicina al punto dove vi trovate.

Le applicazioni più conosciute per risparmiare sui rifornimenti sono rispettivamente Prezzi Benzina, Metano, Gpl, Pompe Bianche e Waze. Per quanto riguarda la prima, scaricarla vi consentirà di essere aggiornati ogni 5 minuti sui prezzi della benzina dei distributori circostanti, grazie anche alla collaborazione degli altri automobilisti. Sorte simile spetta a coloro che dovranno fare il pieno di metano o diesel scaricando le relative applicazioni. Con Pompe Bianche invece si resta sempre aggiornati sul prezzo dei carburanti venduti da stazioni di servizio che non appartengono alle grandi compagnie petrolifere. In questo caso la spesa sarà già contenuta in partenza grazie all’assenza dei grandi brand.