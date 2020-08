I call center continuano ad essere protagonisti di forti discussioni, soprattutto in rete, per le innumerevoli truffe che ogni giorno colpiscono migliaia di consumatori. Le chiamate a scopo commerciale, infatti, diventano sempre meno credibili per, appunto, la quantità di truffe attualmente in circolazione.

In particolar modo, una nuova truffa non sta risparmiando nessuno e proprio per questo motivo è molto importante prestare attenzione. Eccone descritti i dettagli qui di seguito.

Truffe call center: attenzione a questo tipo di chiamata, potrebbe essere una truffa

In tantissimi hanno ricevuto una classica chiamata proveniente da un call center che apparentemente sembrava essere innocua perché l’operatore telefonico in questione ha iniziato la chiamata con una serie di domande personali apparentemente solo per chiacchierare. Tali domande, come ad esempio “Ha un accento molto simile al mio lei è di Firenze? Sto parlando con il Signor Mario Bianchi?”, hanno un unico fine: ricevere delle risposte secche SI e NO.

Una volta ricevute, proseguono con la contrattazione vera e propria offrendo loro la proposta telefonica in questione e in caso di rifiuto, le vittime si troveranno ugualmente con un contratto telefonico. Gli operatori telefonici hanno pensato bene di registrare le risposte precedentemente ricevute con la serie di domande personali ad inizio chiamata e di utilizzarle in caso di rifiuto durante la classica registrazione per concludere il contratto.

Proprio per questo motivo è molto importante prestare attenzione e non sottovalutare alcun tipo di chiamata anche se quest’ultima potrebbe sembrare innocua. Non è possibile conoscere l’operatore telefonico dall’altra parte della cornetta e le sue intenzioni.