L’addio al bollo auto ed al canone Rai, due delle tasse più odiate dagli utenti italiani, sembrava davvero tanto vicino, ma purtroppo alle spalle della notizia trapelata in rete negli ultimi mesi si celava una bruttissima sorpresa, atta a spegnere i sogni di gloria di milioni di consumatori sul territorio nazionale.

Tutto ha avuto inizio verso la primavera del 2020, proprio a cavallo del lockdown causato dal Coronavirus, in rete si è iniziato a parlare della possibile abolizione di Canone Rai e bollo auto da parte dello Stato Italiano, proprio per alleggerire il peso fiscale sulle spalle delle famiglie italiane. Un’ipotesi più che plausibile, se considerato il periodo storico che si stava attraversando, ma rivelatasi essere tutt’altro che veritiera.

In pochissimo tempo si è diffusa a macchia d’olio, peccato che prestissimo sia arrivata la smentita ufficiale da parte del Governo, sottolineando come la suddetta fosse una fake news a tutti gli effetti. Alcuni utenti l’hanno creata con il solo scopo di indirizzare il traffico verso un determinato sito internet, nel quale sono stati inseriti dei banner pubblicitari, che hanno generato profitto in proporzione al numero di visualizzazioni.

Bollo auto e canone Rai: non verranno aboliti

Se anche voi avete creduto alla possibile abolizione di bollo auto e canone Rai, frenate gli entusiasmi, questo purtroppo non accadrà, saranno da pagare come tutti gli anni. Gli unici utenti che potranno effettivamente richiedere l’esenzione dal solo Canone Rai sono la porzione discussa in quest’altro nostro articolo (ricordiamo che sarà sempre necessario presentare la domanda).