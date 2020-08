Negli ultimi mesi il mercato degli smartphone pieghevoli ha riscosso un successo non indifferente che ha spinto varie aziende a investire in nuovi device. Da tempo le voci riguardo la possibilità che anche Apple si possa dare da fare in questa direzione suscitano particolare attenzione e sembra proprio si tratti di un’ipotesi sempre più certa. Anche il colosso di Cupertino infatti dimostra di avere intenzione di stupire tutti con il lancio di un nuovo iPhone pieghevole e lo conferma Jon Prosser, noto leaker che offre alcune informazioni circa il progetto di casa Apple.

iPhone pieghevole: come sarà il dispositivo pensato dal colosso di Cupertino!

Non è ancora possibile definire con certezza quali saranno i punti forti del dispositivo pensato dal colosso né ipotizzare una data di lancio del nuovo iPhone pieghevole. Da quanto dichiarato dal leaker Jon Prosser abbiamo comunque la possibilità di sapere che l’idea di Apple di creare un iPhone pieghevole è davvero in cantiere e che molto probabilmente il colosso sarà in grado di proporre un dispositivo decisamente diverso rispetto agli smartphone pieghevoli fino ad ora presentati dai suoi rivali.

Quanto emerso circa le caratteristiche del dispositivo merita particolare attenzione poiché sembra proprio che Apple non abbia intenzione di creare un dispositivo capace di piegarsi su se stesso bensì di presentare un iPhone dotato di due display tenuti insieme da un meccanismo a cerniera. La scelta è dettata dalla volontà di garantire uno smartphone privo di problemi dovuti al malfunzionamento dei display riscontrato negli ultimi dispositivi pieghevoli.

Non abbiamo ancora la possibilità di comprendere quali saranno le specifiche tecniche del nuovo iPhone e al momento è davvero impossibile fare ipotesi su quella che potrebbe essere la data di presentazione del dispositivo. E’ comunque chiaro che sarà necessario attendere ancora qualche anno prima di poter conoscere un iPhone pieghevole.