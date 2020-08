Scopriamo insieme tutti i codici per i dispositivi android; grazie a queste combinazioni alfanumeriche è possibile accedere ad uno speciale menu e attivare alcune funzioni che non sono normalmente disponibili per la normale interfaccia utente. I vari codici possono essere generici o differenziati in base al produttore dello smartphone.

Android: i codici segreti

Ecco dunque di seguito alcune combinazioni alfanumeriche generiche e quelle per i vari modelli di smartphone che installano i sistemi operativi Android.

#*#4636#*#* : mostra le informazioni del telefono (batteria e statistiche d’uso).

*#*#7780#**# : reset lo smartphone alle impostazioni di fabbrica e elimina le applicazioni.

*2767*3855# :reset dello smartphone alle impostazioni di fabbrica e reistallazione del software firmware originale.

*#*#426#*#* :informazioni su Google Play Services

*#*#34971539#*#* : informazioni sulle fotocamere

*#*#7594#*#* : cambia la modalità di spegnimento dello smartphone

*#*#273283*255*663282*#*#*: effettua il backup di tutti i media presenti

Ecco invece alcuni codici utilizzabili solo su specifici dispositivi Android in base alla casa di produzione.

ANDROID SONY

#*#*1472365#*#* : test rapido GPS

*#*1575#*#* :test alternativo per modulo GPS

*#*0*#*#*: test display LCD

ADROID LG

2945*#01# : menu segreto LG

3845#*855# : menu segreto di test

*#07#: informazioni IMEI e software

ANDRODI XIAOMI

*#06# : mostra l’IMEI del telefono

*#0*# : informazioni menu ( non disponibile su tutti i modelli)

*#*#4636#*#* : informazioni menu alterativo

*#*#34971539#*#* : informazioni fotocamera

*#*#11111#*#* :FTA software version

*#*#1234#*# :PDA software version

*#12580*369#:informazioni software e hardware

ANDROID HUAWEI

*#*#2846579#*#* :project menu

*#*#0000#*#* :informazioni generiche sul telefono

*#*#1357946#*#* : modello, numero di serie, IMEI,MLPL,MSPL

*#*#225#*#*: accesso al calendario

ANDOID OPPO E REALME