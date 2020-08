La dark comedy più famosa di tutta Netflix è pronta a tornare in pista con una terza stagione esclusiva. Simpatica, leggera ma allo stesso tempo capace di fare riflettere su argomenti molto seri della vita, After Life si configura come una delle produzioni originali più vincenti del colosso dello streaming essendo riuscita a conquistare attenzione durante il lockdown e non solo.

Dopo una seconda stagione pubblicata in aprile sono passate ben poche settimane prima della notizia ufficiale ossia del rinnovo.

After Life torna su Netflix con una terza stagione: ecco cosa sappiamo

Per avere notizie certe sulla sinossi o su cosa accadrà durante la terza stagione di After Life, ora come ora è un periodo un po’ affrettato. Ciononostante, grazie a delle fughe di notizie, sapere come sarà composto il cast non è poi così difficile.

Nel corso dei nuovi episodi appariranno quindi:

Tom Basden nei panni di Matt

Penelope Wilton nei panni di Anne

Kerry Godliman nei panni di Lisa Johnson

Roisin Conaty nei panni di Daphne

Tony Way nei panni di Lenny

Jo Hartley nei panni di June

Ashley Jensen nei panni di Emma

Mandeep Dhillon nei panni di Sandy

Joe Wilkinson nei panni del postino

Ricky Gervais nei panni di Tony.

per quanto, infine, concerne l’uscita effettiva fornire una data è pressoché impossibile visto la riservatezza di Netflix. Possiamo in ogni caso affermare che il colosso è solito mantenere circa un anno di distanza tra le varie stagioni quindi, molto probabilmente, Tony tornerà con il suo umorismo britannico ad aprile 2021.