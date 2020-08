Nel momento in cui Internet si trova in stato down veniamo assaliti dai dubbi e dalle preoccupazioni. Un’ansia generalizzata prende il sopravvento di fronte all’orologio delle chat WhatsApp ed al blocco delle trasmissioni Netflix. In alcuni casi a non funzionare sono anche le chiamate ed i semplici SMS. Siamo tagliati totalmente fuori dal mondo. Non sembra esserci una via d’uscita.

Benché non risolva il problema, downdetector è uno strumento che può tornare utile per capire lo stato dei disservizi. Non è altro che un sito web all’interno del quale possiamo farci un’idea sugli eventuali malfunzionamenti dei servizi. Funziona anche per gli operatori mobile e di linea fissa come TIM, Tiscali, Vodafone, Sky, Iliad, WindTre, ho. mobile, Kena mobile e tutti gli altri. Ecco come usarlo.

Downdetector può fornire dettagli su eventuali blocchi Internet improvvisi

Tutto è concepito per essere proposto nella massima semplicità possibile. Il sito ufficiale mostra una panoramica del problema coadiuvata da sussidi integrativi come grafici e mappe. Soluzioni a portata di mano che si completano con le indicazioni degli utenti che hanno facoltà di confrontarsi tramite feedback locali.

Per quanto riguarda i grafici si offre la prospettiva dello stato di funzionamento nel tempo. Un elenco indica in percentuale la tipologia di problema rilevato in funzione di Internet 4G, chiamate ed eventuale blackout generale. La mappa è indispensabile per comprendere l’estensione del problema a livello nazionale. Una zona ben definita, infatti, sebbene limitrofa a quella territorialmente disconnessa potrebbe fornire il servizio con malfunzionamenti minimi limitati nel tempo.

Grazie a questo portale gli utenti possono ragguagliarsi su eventuali refusi tecnici attingendo dai commenti in attesa che la situazione venga risolta.