Le misure preventive assunte a causa del Coronavirus hanno rallentato non pochi lavori e questo Netflix lo sa bene: nel corso degli ultimi mesi abbiamo sentito parlare diverse volte di paure, ritardi, riprese eppure davanti a tutti questi problemi vi è un titolo che sembra esser rimasto illeso: You.

Arrivato alla sua seconda stagione, lo show che vede come protagonista Penn Badgley tornerà presto in catalogo con una terza stagione, la quale dovrebbe configurarsi anche come l’ultima.

You: tutto quello che sappiamo sulla terza stagione in arrivo nel 2021

In merito alla sinossi è troppo azzardato affermare che la nuova stagione di You vedrà succedere questo piuttosto che quello. Per la trama, dunque, vi suggeriamo di attendere ancora qualche altra settimana così per andare sul sicuro. In ogni caso, in merito al cast vi sono delle conferme e senza ombra di dubbio torneranno sul piccolo schermo Penn Badgleye Victoria Pedretti; in dubbio gli amici di Love Charlie Barnett (Gabe), Marielle Scott (Lucy) e Melanie Field (Sunrise), i quali potrebbero apparire ma anche non tornare più.

Secondo le ultime indiscrezioni, poi, assumerà più rilievo il personaggio della madre di Love, rivestito da Saffron Burrows; a tal proposito Sera Gamble ha lanciato un piccolo indizio affermando: “Ci sono molte domande sulla madre di Love, che non a caso si vede nella scena finale. Per esempio, quanto conosce davvero i suoi figli?”.

Concludiamo, infine, ricordando ai nostri lettori che YOU sarebbe dovuta uscire a dicembre 2020, ma molto probabilmente riuscirà a diventare disponibile solo nel 2021.