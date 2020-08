WindTre tenta gli utenti in uscita da determinati operatori telefonici con una promozione assolutamente interessante, il suo nome è Go 50 Fire+, include al proprio interno 50 giga di internet alla massima velocità disponibile e tantissimi contenuti, dietro il pagamento di un canone che non supera i 6,99 euro al mese.

L’offerta, come era lecito immaginarsi, risulta essere attivabile in esclusiva dai soli clienti di determinati operatori telefonici virtuali, pronti a richiedere la portabilità del proprio numero originario verso WindTre. La richiesta dovrà essere presentata nei punti vendita, con corrispettivo acquisto della nuova SIM ricaricabile, previo pagamento di 10 euro aggiuntivi per la stessa. A differenza delle versioni Easy Pay, in questo caso sono assenti i vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che non sarà necessario pagare penali nel momento in cui verrà richiesta la portabilità verso altra azienda.

WindTre: la promozione è incredibile

La promozione di WindTre è ritenuta davvero incredibile per la sua grandissima capacità di concentrare tantissimi contenuti al giusto prezzo finale di vendita, corrispondente per l’esattezza a soli 6,99 euro al mese (da pagare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile).

All’interno l’utente ha la possibilità di trovare 50 giga di internet alla massima velocità attualmente disponibile, con l’aggiunta di illimitati minuti per telefonare a chiunque desideri in Italia, nonché comunque 200 SMS da poter inviare ad ogni numero sul territorio nostrano.

L’attivazione è possibile nei punti vendita e sul sito ufficiale, con obbligatoria richiesta di portabilità del numero. I costi fissi non cambiano in relazione alla provenienza da un MVNO piuttosto che da un altro.