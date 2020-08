Le promozioni di WindTre si sono contraddistinte nel corso di tutta la stagione estiva. Il gestore ha da tempo adottato una strategia molto chiara, specie verso una fascia di pubblico fondamentale: quella dei giovani. In questo campo, WindTre deve affrontare la concorrenza di Vodafone e soprattutto di TIM. Se il provider italiano ha lanciato la sua iniziativa Young Student Edition, WindTre ha una duplice alternativa per i suoi futuri clienti.

WindTre guarda ai nuovi clienti under 30 con queste due offerte speciali

Tra le promozioni previste per tutti gli abbonati under 30 spiccano le iniziative WindTre Young e Student.

Grazie a WindTre Young gli utenti potranno beneficiare di un pacchetto che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili a cui si aggiungono 40 Giga per la connessione internet 4G. Come incentivo all’attivazione, i nuovi clienti riceveranno anche una soglia di 100 Giga per la navigazione internet da utilizzare sino alla fine dell’estate. Il prezzo dell’offerta per il primo trimestre si attesta sui 9,99 euro. Successivamente il costo passa ad 11,99 euro. Possono accedere a questa iniziativa tutti gli under 30.

Altri ricaricabile è la WindTre Student. Nel pacchetto sono sempre incluse le telefonate illimitate verso tutti i numeri nazionali con la quota internet che però in questo caso è di 80 Giga. A differenza della precedente iniziativa, con la promo Student è previsto un costo fisso di 9,99 euro. Questo prezzo è però dedicato a tutti gli abbonati che scelgono la formula di pagamento Easy Pay con prelievo automatico con carta di credito o conto corrente.