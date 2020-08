Il prossimo grande aggiornamento di Windows 10, il secondo per il 2020, dovrebbe essere rilasciato abbastanza presto, secondo le ultime voci. Gli ultimi rapporti di Windows indicano che Microsoft ha reso disponibile l’aggiornamento di Windows 10 20H2 agli utenti commerciali e alle aziende per test e convalida, prima della disponibilità generale.

Ciò significa che il rilascio di questo prossimo aggiornamento dovrebbe avvenire abbastanza presto – in teoria – a parte eventuali problemi dell’ultimo minuto (che sono sicuramente emersi in passato). Poiché si tratta di un aggiornamento relativamente minore, le possibilità di complicazioni dovrebbero essere ridotte.

Windows 10, l’aggiornamento arriverà a breve

Ci sono alcuni cambiamenti più grandi in arrivo con l’aggiornamento 20H2, incluso un nuovo look per il menu Start e miglioramenti a Windows 10 in generale. Ma non è ancora in arrivo una serie enorme di cambiamenti. Microsoft ha già chiarito che 20H2 sarà offerto come pacchetto di abilitazione a coloro che stanno già eseguendo l’aggiornamento di Windows 10 di maggio 2020, rispecchiando il modo in cui il gigante del software ha implementato l’aggiornamento di novembre 2019 lo scorso anno.

L’unico requisito per gli utenti dell’aggiornamento di maggio 2020 è che eseguano l’aggiornamento mensile di giugno 2020. Tuttavia, a coloro che non sono ancora passati all’aggiornamento di maggio 2020 verrà offerto l’aggiornamento 20H2 come aggiornamento completo delle funzionalità (saltando effettivamente l’aggiornamento di maggio 2020).

Il prossimo passo per l’aggiornamento 20H2 è l’arrivo di una versione di anteprima. Mentre in precedenza ci aspettavamo che l’aggiornamento fosse completamente disponibile a novembre, ottobre ora sembra forse più probabile. Non ci resta che attendere novità da parte di Microsoft.