Poter contare su una rete WiFi Gratis è spesso una mano santa in concomitanza a credito esaurito, mancanza di rete causa down Internet oppure assenza di una linea attiva in casa con ADSL o Fibra Ottica.

Ci si potrebbe rivolgere agli hotspot forniti da esercizi commerciali e zone di pubblico accesso come stazioni ferroviarie, bar, ristoranti, aeroporti stazioni di servizio. Ma il metodo migliore per avere Internet ovunque passa per un recente progetto del MISE (Ministero per lo Sviluppo Economico) che fornisce fondi adeguati per la realizzazione di un complesso progetto che al momento include centinaia di Comuni Italiani. Ecco a che punto siamo con la connettività a costo zero da smartphone e tablet.

Come accedere ed usare il WiFi Gratis in Italia con la nuova app

Grazie alla nuova piattaforma ogni turista o italiano residente nelle zone di contatto può accedere alla rete globale senza il peso di spese e scadenze promozionali. Si viaggia all’equa velocità di 30 Mbps grazie ad access point dislocati in diverse aree del Paese.

Attraverso un’unica applicazione libera e gratuita siamo in grado di creare il nostro profilo personale da utilizzare in tutta la penisola per l’identificazione al servizio. Non ci sono limiti di tempo e di spazio per l’uso della rete. La possiamo sfruttare per una semplice ricerca sul web come anche per la consultazione di video e l’uso di canali in streaming. Un vero e proprio toccasana per chi viaggia o vive in prossimità dei punti di accesso.

Disponibile per Android ed iOS, la nuova piattaforma è ad uso e consumo libero del cliente che così facendo si svincola dalla morsa delle offerte limitate nel tempo e nell’uso dei Giga Internet. Al momento sono migliaia i Comuni in grado di vantare simili implementazioni mentre il progetto si è esteso a ben 5.000 ospedali dove si naviga senza pensieri. I dati preliminare sullo stato di connessione sono i seguenti: