Il tema relativo agli aggiornamenti di WhatsApp da sempre appassiona il pubblico. Nel corso dei precedenti mesi, gli utenti hanno accolto una serie di importanti novità per la chat di messaggistica istantanea. Si va dall’arrivo delle videochiamate sino alla possibilità di eliminare i messaggi già inviati.

WhatsApp con Facebook, l’idea della super chat porta utenti a Telegram

Dal lontano 2014, la gran parte degli upgrade per la piattaforma di messaggistica è caratterizzata dall’influenza di Facebook. Le idee del social network sono parte viva dell’evoluzione di WhatsApp e non è assolutamente un caso se, proprio da quando è avvenuta l’acquisizione della chat da parte di Facebook in tante occasioni si è anche perlato di una possibile fusione.

I rumors di un’integrazione netta tra tra la piattaforma di messaggistica e la stessa Facebook continuano anche in questi giorni. I leaker di WABetaInfo hanno infatti anticipato uno dei progetti futuri per il social network: la creazione di una super chat per connettere in maniera contemporanea gli utenti attiva sia Messenger che su Instagram e WhatsApp.

Al netto di una parte di pubblico che sembra apprezzare questa possibile novità di WhatsApp, tanti utenti sono completamente contrari ad un aggiornamento del genere. Specie per gli iscritti della prima ora, l’indipendenza di WhatsApp da Facebook deve essere un principio inderogabile. Attraverso i vari canali degli sviluppatori già sono emerse alcune voci di dissenso ed una parte del pubblico in queste ore sta persino minacciando una clamorosa fuga ed un esodo di massa verso il servizio rivale, Telegram.