Vodafone prosegue con tantissime offerte ed una serie di campagne promozionali assolutamente degne di nota, atte proprio a cercare di convincere il maggior numero di consumatori alla portabilità verso il proprio mondo.

Il mese di Agosto 2020 è letteralmente costellato di prezzi bassi e di offerte assolutamente interessanti, tutte ricchissime di contenuti, quali sono giga, minuti e SMS da utilizzare sia in Italia che all’estero. Le singole promozioni elencate direttamente nel nostro articolo risultano essere attivabili solamente dai consumatori che si ritrovano in determinate condizioni, di conseguenza raccomandiamo la massima precisione ed attenzione nel valutare quale sia la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Passa a Vodafone: le offerte di Agosto 2020

Da Iliad , Fastweb e MVNO in generale – promozione Special 50 Digital Edition – attivabile a 7 euro al mese – include 50 giga , minuti e SMS da poter utilizzare verso tutti.

, Fastweb e MVNO in generale – promozione – attivabile a al mese – include , minuti e SMS da poter utilizzare verso tutti. Da TIM o WindTre – promozione Vodafone Special Unlimited – attivabile a 10 euro al mese – sempre gli stessi contenuti, corrispondenti a 50 giga, illimitati minuti e SMS verso ogni numero in Italia.

I costi iniziali da sostenere non si discostano da quanto siamo solitamente abituati a vedere, di conseguenza corrispondono esattamente a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, senza cifre accessorie. Il pagamento del canone è previsto direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile, assenti completamente alcun tipo di vincoli contrattuali di durata, in altre parole il cliente potrà decidere in un qualsiasi momento di abbandonare Vodafone, senza necessariamente essere costretto a pagare penali o versare costi aggiuntivi di alcun tipo.

L’attivazione delle promozioni indicate direttamente nel nostro articolo è possibile solamente presso i punti vendita Vodafone sparsi per il territorio nazionale.