Trony ha recentemente presentato un volantino quasi inaspettato, il giusto concentrato di offerte e di prodotti di alta qualità, accomunati da prezzi in fortissimo ribasso rispetto ad un listino originario fin troppo elevato.

Fino al 2 settembre la campagna promozionale vuole far parlare di sé, anche se è importante ricordare che l’acquisto sarà effettuabile solamente presso determinati punti vendita sparsi per il territorio nazionale, quali sono Marche, Abruzzo, Repubblica di San Marino, Molise, Emilia Romagna e Veneto. Gli utenti non potranno approfittare degli stessi prezzi sul sito ufficiale o altrove in Italia.

Volantino Trony: queste sono le offerte del momento

Tra le tantissime offerte incluse all’interno del volantino Trony spicca sicuramente una soluzione in particolare, stiamo parlando dell’ottimo Samsung Galaxy S20, ufficialmente in vendita alla modica cifra di 599 euro, in versione completamente sbrandizzata. L’alternativa leggermente più costosa, ed anche performante, in grado di superare il suddetto, resta sicuramente il Samsung Galaxy S20+, oggi raggiungibile a 779 euro, un altro prezzo incredibilmente interessante da non perdere di vista.

Naturalmente la campagna promozionale corrente integra anche tantissime altre occasioni, sia legate al mondo degli smartphone Android, come Galaxy Note 10 Lite, Galaxy A20e, Oppo A5 2020, Galaxy A71, Motorole E6s, Huawei Y5p, LG Velvet (ottimo nuovo modello 5G) e similari, che ad altre categorie merceologiche.

Per essere aggiornati al 100% in merito alla corrente soluzione pensata da Trony, l’unica cosa da fare è aprire le pagine che potete trovare elencate qui sotto nel dettaglio.