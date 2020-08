Esiste una serie TV che ha attratto con le sue quattro stagioni non solo gli adolescenti, ma anche gli adulti curiosi di scoprire il motivo del suicidio della protagonista della serie. Tredici continua ad essere sulla bocca di tutti, proprio per questo motivo eccovi svelate alcune curiosità decisamente interessanti.

Questa serie televisiva statunitense, è una delle fiction che ha riscosso più successo sulla piattaforma di streaming online. Gli spettatori hanno apprezzato notevolmente lo sviluppo di temi delicati come il suicidio, il bullismo, l’abuso, la violenza, l’omosessualità e tante altre cose che purtroppo in tanti combattono ogni giorno.

Tredici e alcune curiosità da conoscere assolutamente: ecco quali sono

Prima di descrivere qualcosa, è bene sottolineare che alcuni punti potrebbero contenere spoiler, dunque, è meglio prestare attenzione. Ci sono forti differenze tra libro e serie televisiva, difatti hanno cambiato il modo in cui Hannah decide di suicidarsi. Nel libro la protagonista si uccide a causa di una forte quantità di pillole digerite, mentre nella fiction si apre le vene con una lametta. Ma per quale motivo questo cambiamento? Il creatore, Brian Yorkey dichiara a riguardo: “Abbiamo lavorato sodo per non risultare gratuiti, ma volevamo che fosse doloroso da guardare perché volevamo rendere chiaro che in nessun modo e per nessuna ragione vale la pena suicidarsi“.

In realtà, l’autore nel libro avrebbe voluto non uccidere la protagonista, ma è arrivato a questa conclusione per mandare un messaggio più forte ai suoi lettori. Un’altra curiosità particolare riguarda Google Maps che ha scattato delle foto della crew durante le riprese. Infatti, ha immortalato una casa di San Rafael in California che nella serie è la casa di Clay con Dylan Minnette di fronte all’entrata.