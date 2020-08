Inviare SMS e messaggi anonimi con il proprio smartphone, indipendentemente che l’operatore sia WindTre, Iliad, Vodafone o TIM, è possibile grazie ad una serie di servizi esterni, ma anche ad un semplicissimo trucchetto da sfruttare con il proprio dispositivo portatile.

La privacy è ormai al centro di moltissime discussioni da parte di consumatori di ogni ceto sociale, con una fortissima attenzione alla salvaguardia dei dati personali, gli utenti stanno cercando sempre più dei modi per mantenere l’anonimato. Pochi sanno che, con piccole differenze gli uni dagli altri, è possibile sfruttare semplici combinazioni per inviare SMS anonimi dagli smartphone tramite rete WindTre, Vodafone, TIM e Iliad, vediamo come fare.

TIM, WindTre, Iliad, Vodafone: come inviare SMS anonimi

Wind – inviare il messaggio con la seguente combinazione *k (SPAZIO) k #s (SPAZIO) TESTO DEL MESSAGGIO.

– inviare il messaggio con la seguente combinazione 3 Italia – inviare il messaggio al numero 48383 indicando NUMERO DEL DESTINATARIO (SPAZIO) TESTO DEL MESSAGGIO.

– inviare il messaggio al numero indicando NUMERO DEL DESTINATARIO (SPAZIO) TESTO DEL MESSAGGIO. Vodafone – inviare il messaggio al numero 4895894 indicando S (SPAZIO) NUMERO DEL DESTINATARIO (SPAZIO) TESTO DEL MESSAGGIO.

– inviare il messaggio al numero indicando S (SPAZIO) NUMERO DEL DESTINATARIO (SPAZIO) TESTO DEL MESSAGGIO. TIM – inviare il messaggio al numero 44933 indicando ANON (SPAZIO) NUMERO DEL DESTINATAZIO (SPAZIO) TESTO DEL MESSAGGIO.

Nel caso in cui, invece, foste clienti di un altro operatore telefonico (anche virtuale), dovrete necessariamente fare affidamento su applicazioni di terze parti, come ad esempio Scandal, che permette lo scambio di messaggi anonimi tra utenti che si trovano nella stessa area, o Snapchat, software che integra una sezione nella quale gli utenti possono avviare chat nascondendo il proprio numero di telefono (entrambe possono essere scaricate direttamente dal Play Store, non tutte le funzioni potrebbero essere gratuite).