Le rimodulazioni contrattuali non sono mancate per gli utenti TIM durante questa stagione estiva. Oltre ad alcuni cambiamenti tariffari legati alle ricaricabili di telefonia mobile, il gestore ha anche modificato le condizioni per quegli utenti che utilizzano una scheda SIM senza tuttavia avere una ricaricabile attiva. Per costoro è ora previsto un costo extra mensile pari a 1,99 euro.

TIM modifica le condizioni per chi rimane senza credito residuo

Un’ulteriore novità delle ultime settimane in casa TIM è la presenza del servizio “Sempre Connesso”. La funzione Sempre Connesso è stata recentemente attivata di default su tutti i piani che prevedono ricaricabile attiva con pagamento attraverso credito residuo.

Il servizio Sempre Connesso mette a disposizione degli utenti traffico quando si rimane senza credito, alla scadenza della ricaricabile. In caso di mancata ricarica antecedente al rinnovo della promozione, gli utenti potranno beneficiare di consumi illimitati per chiamate, messaggi ed internet al prezzo di 0,90 centesimi.

I consumi senza limiti saranno disponibili per un giorno intero dal momento dell’attivazione e prevedono uno scatto tariffario di 0,90 centesimi. La quota dei consumi illimitati potrà essere prorogata, sempre in caso di mancata ricarica, ulteriormente per altre 24 ore sempre al costo di 0,90 centesimi. Con Sempre Connesso gli utenti possono accumulare quindi un debito massimo di 1,80 euro, debito che sarà poi saldato alla prima ricarica utile.

Come ovvio, date le condizioni contrattuali, la presenza di Sempre Connesso è prevista soltanto per quei clienti che effettuano ricariche su credito residuo. Il sistema non è ovviamente in vigore per tutti i clienti che si affidano alla Ricarica Automatica.