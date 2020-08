Sulla piattaforma di streaming online Netflix hanno riscosso molto successo le serie televisive The Society e I am not ok with this, ma a quanto pare secondo le ultime notizie riportate da Variety non saranno più realizzate. A quanto pare sarebbero arrivati a questa conclusione per via della forte crisi causata dal Coronavirus e dall’incertezza economica delle due produzioni televisive.

The Society e I am Not ok with this non saranno rinnovate: ecco gli ultimi aggiornamenti

The Society è una serie televisiva statunitense che racconta le vicende di un gruppo di adolescenti ritornati da un viaggio costretti a sopravvivere dopo la scomparsa dei propri genitori e l’impossibilità nell’uscire dalla città. I am not ok with this, invece, è una serie televisiva che racconta le vicende di un’adolescente che deve fare i conti con dei misteriosi superpoteri che sta iniziando a manifestare.

Entrambe le produzioni avrebbero dovuto iniziare le riprese della seconda stagione nel corso di quest’anno, ma purtroppo come ogni altra produzione le riprese sono state posticipate a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Ad ufficializzare la decisione è un portavoce della piattaforma di streaming online Netflix comunicando: Siamo grati ai creatori, così come tutti gli autori, gli interpreti e le troupe. Siamo dispiaciuti di aver dovuto compiere queste scelte”.

Entrambe, come già anticipato precedentemente, hanno riscosso un forte successo sulla piattaforma, difatti in tantissimi sono rimasti sorpresi e delusi da questa notizia. Purtroppo, però, la situazione creata dal Coronavirus ha destabilizzato tutti i settori coinvolgendo anche quello cinematografico. I fan dovranno accontentarsi di queste prime stagioni e salutare in modo definitivo i personaggi delle due serie televisive.