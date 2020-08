Dopo il successo mondiale della prima stagione di The Haunting of Hill House, tratta dal romanzo L’incubo di Hill House del 1959 di Shirley Jackson, la serie horror torna finalmente per una seconda stagione. Il timore dei fan era che la pandemia di Covid-19 potesse in qualche modo ritardare l’uscita della seconda stagione al 2021, ma l’annuncio di Netflix ha sventato questo pericolo.

Cast, data di uscita e novità

La seconda stagione della serie antologica sarà totalmente sconnessa dalla storia della prima stagione. In comune avranno solo il tema horror che, da quanto dichiara Mike Flanagan, creatore della serie, sarà molto ben più spaventoso di quello che potremmo aspettarci.

Il titolo della nuova stagione, come emerso dalla locandina presentata da Netflix, è The Haunting of Bly Manor. Da alcune anticipazioni sappiamo che la storia di questa nuova stagione si baserà sul racconto horror-gotico di Henry James, Giro di Vite, pubblicato nel 1898 e ambientato in un’antica residenza di campagna infestata da presenze soprannaturali e oscure.

Come nel caso di American Horror Story, le storie cambiano, ma gli attori più importanti vengono mantenuti nel cast: ritroviamo infatti Victoria Pedretti, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel, Henry Thomas e molti altri dalla prima stagione.

Come emerge dalla locandina qui sopra, The Haunting of Bly Manor uscirà sulla piattaforma di streaming quest’autunno. Non resta che attendere la sua uscita per godere di un altro capolavoro dell’horror contemporaneo.

Una notizia positiva dopo la cancellazione da parte di Netflix di alcune serie molto seguite, come ad esempio The Society e I’m Not Okay with This, vittime della pandemia e dell’interruzione di progetti e riprese.