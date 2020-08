Passare al lato oscuro anche in ambito culinario non è mai stato così semplice: un nuovo gadget è approdato, infatti, per i fans più sfegatati di Star Wars e del caffè americano. Certo, parlare del beverone statunitense mette molti in crisi, ma avere in ogni caso un pezzo così unico esposto nella propria cucina rappresenta un elemento da non sottovalutare.

Come è possibile visionare dalla foto, dunque, il personaggio di cui stiamo parlando è proprio R2-D2, il piccolo robot a cui tutti si sono affezionati.

Star Wars: arriva R2-D2 in cucina e pronto per fare il caffè alla mattina

Grazie al progetto avanzato da ThinkGeek farsi il caffè in vero stile galattico è da oggi possibile. Facilissima da utilizzare, infatti, la stessa ha bisogno solo di vedere introdotta dell’acqua nel corpo di vetro per far partire l’ebollizione del liquido e vedere, pochi minuti dopo, la bevanda americana.

Un colpo di genio, poi, avviene quando al fine di mettere in infusione i chicchi di caffè, bisognerà abbassare lo stantuffo che altro non è che accamuffato dalla testa del piccolo droide. La capienza del serbatoio è sufficiente per quattro tazze di caffè, sicuramente più del necessario per un semplice italiano!

Attualmente la macchinetta è in preordine sul sito americano di Gamestop; il suo costo non è alto in quanto si parla di circa 39.99 dollari americani (35 euro circa). Comunichiamo ai nostri lettori che lo stesso modello è disponibile anche su Amazon Italia ma vede il suo prezzo decisamente più alto: circa novantasette euro.