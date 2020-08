Il mese di Agosto è stato particolarmente denso di eventi in casa Sky. In queste ultime settimane, gli appassionati calcio e sport hanno assistito al ritorno di Europa League e Champions League, Formula 1, motomondiale e playoff NBA.

Sky, essere clienti conviene sempre: la pay tv premia tutti i suoi abbonati

Ovviamente l’obiettivo principale di Sky è quello di catturare nuovo pubblico. Al tempo stesso, però, la pay tv satellitare è intenzionata anche a premiare la fedeltà di tutti quegli abbonati che nel corso di questi anni non hanno mai effettuato richiesta di disdetta. Per costoro, come ulteriore premio ed incentivo, sono disponibili due occasioni da non perdere.

La prima occasione è quella legata al decoder di nuova generazione, Sky Q. Tutti gli abbonati potranno richiedere il nuovo decoder al costo dimezzato di 49 euro rispetto a quello che è il prezzo di listino di 99 euro. Con Sky Q gli abbonati avranno libero accesso alla visione in 4K di eventi sportivi, film in prima visione ed anche serie tv. Utilizzando la connessione internet, inoltre, il nuovo decoder consente anche l’accesso via telecomando ad app tra cui Netflix, Spotify, DAZN, Mediaset Play o YouTube.

La seconda iniziativa dedicata a tutti gli abbonati riguarda invece il pacchetto di visione Intrattenimento Plus. Gli utenti Sky potranno aggiungere nel loro attuale abbonamento questo ticket che garantisce l’attivazione di un account Netflix al semplice costo di 6,99 euro. Questo vantaggio è garantito per tutti gli utenti da più anni che hanno attivo uno dei due pacchetti Famiglia e Cinema.