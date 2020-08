La produzione di Sex Education, dopo che per molto tempo hanno fatto da padrone le indiscrezioni e l’attesa, sembra che è pronta a tornare sul set con la nuova season della serie TV. A quanto pare, le riprese dovrebbero iniziare tra pochi giorni, ossia in un periodo fissato tra fine agosto e inizio settembre. Promesso dalla showrunner in un botta e risposta su Twitter qualche mese fa, il cast si riunirà seguendo in maniera rigorosa le norme anti-Covid che sono attualmente disposti in Gran Bretagna.

Questa scelta risulta estremamente opportuna al fine di poter rivedere la serie TV nel tempo prestabilito e non con dei netti ritardi. Infatti, è da aprile che la serie si sta rimandando continuamente a causa dello scoppio decisivo del virus nel mondo, tuttavia ora si potrebbe ricominciare nel pieno rispetto delle regole e delle norme imposte.

Sex Education, pronto il ritorno: c’è una sorpresa in particolare in serbo per i fan

Dalla terza stagione, il teen drama potrebbe accogliere un nuovo personaggio: sembra che gli sceneggiatori hanno annunciato l’apertura dei casting per far sì che venga introdotta una persona, residente in Gran Bretagna, che ha età compresa tra i 18 e i 25 anni. Ovviamente, specificano i produttori, questa persona deve essere disposta a fare lunghi spostamenti nella parte meridionale del Galles.

A questo punto, sembra che gli equilibri che c’erano precedentemente potrebbero essere spostati da questa nuova entrata. Sicuramente, con la nuova stagione, anche a detta dei protagonisti stessi, si tratterà in maniera ancora più approfondita il legame esistente tra Otis e Maeve. Contestualmente, ci sarà una maggiore focalizzazione anche sulla relazione, che è divenuta ormai ufficiale, fra Eric e Adam.

Per quanto concerne le riprese, queste potrebbero durare fino a fine anno. Ciò comporterà un’attesa alquanto lunga e la serie potrebbe tornare ufficialmente sul piccolo schermo nella primavera del 2021. Attendiamo nuovi aggiornamenti tramite social network e interviste. State connessi a Tecnoandroid.it e non ve ne pentirete affatto.