Dopo aver annunciato il supporto per la riproduzione HDR10 + a luglio, se possiedi una Smart TV Samsung, sarai presto in grado di accedere allo streaming video ad alta gamma dinamica sulla piattaforma Google Play Movies.

Samsung ha annunciato il supporto in un post sul blog ufficiale, che ha confermato il lancio del supporto per HDR10 + e Samsung Smart TV. Tuttavia, non è del tutto chiaro quanti modelli saranno in grado di accedere ai contenuti video avanzati.

Samsung Smart TV, aggiornate l’app Google Play Movies

Google Play Movies, il servizio di streaming video gestito da Google, ha iniziato a supportare i contenuti HDR10 + nel luglio di quest’anno. Il servizio HDR10 + è ora disponibile su Samsung Smart TV in 117 paesi, tra cui Nord America, Europa e Corea. Gli utenti possono ora godere di contenuti HDR10 + 4K HDR ad alta risoluzione su Google Play Movies, con numerosi titoli HDR10 + disponibili come Joker, Aquaman, Wonder Woman e Shazam!. Google Play Movies prevede di supportare la tecnologia HDR10 + anche su altre piattaforme aggiuntive in futuro.

HDR10 +, per chi non lo conoscesse, offre ai consumatori un’esperienza di qualità delle immagini perfetta ottimizzando la luminosità e il contrasto scena per video tridimensionali migliorati e un’espressione dei colori accurata. Quindi, se hai una Smart TV Samsung, ora sarai in grado di riprodurre in streaming alcuni dei più grandi successi dell’industria cinematografica nel glorioso HDR10 +.

Come afferma l’annuncio, il supporto dovrebbe ora essere disponibile in 117 nazioni in tutto il mondo, che copre più o meno ogni singolo mercato in cui Samsung opera a livello globale. Se non l’hai già fatto, ora è il momento di aggiornare l’app Google Play Movies sul tuo smart TV.