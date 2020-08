La procedura di rimborso per il bonus bici e monopattino elettrico è cambiata con le nuove disposizioni recentemente impartite dalle modifiche del Decreto di Agosto. Mentre milioni di italiani aspettavano con ansia la pubblicazione della nuova app, il Ministero dell”Ambiente ha comunicato le nuove procedure che sembrano decisamente più semplici e dirette rispetto a quanto definito per QR Code, click day e quant’altro. Scopriamo insieme quali sono le recenti modifiche.

Come accedere al rimborso diretto per chi ha comprato bici elettriche, monopattini ed altri mezzi

Le condizioni economiche e le tempistiche non cambiano rispetto a quanto inizialmente definito. Il corrispettivo di rientro è sempre del 60% da riscattare fino ad un massimo di 500 Euro. Come noto vale per acquisti completati dal 4 Maggio 2020 al 31 Dicembre 2020 entro i limiti di capacità disponibili per il fondo comune. I mezzi idonei allo scorporo delle spese sono biciclette tradizionali, segway, monowheel, monopattini elettrici ed hoverboard.

Anziché usare una nuova applicazione per dispositivi mobili la prova di acquisto con scontrino parlante o fattura potrà essere caricata in una nuova web-app interattiva. Da qui si otterrà il bonifico bancario su conto corrente o carta di credito. Per ottenere tutto questo entro 10 o 15 giorni dalla data della richiesta occorre premunirsi di:

Codice IBAN

Dati di fattura (vale anche lo scontrino parlante)

Documento di Identità (in allegato)

Come si evince dalla richiesta tutto è stato semplificato al massimo rispetto alla soluzione propinata in precedenza che passava per l’uso di identità digitale ed applicazione. Questo vale per la prima fase mentre in una successiva trance di concessioni sarà possibile ottenere un voucher diretto per il pagamento del 40% presso commercianti convenzionati.