Grazie all’intervento Iliad ed al provvidenziale ingresso in campo degli operatori virtuali siamo entrati nel loop della dipendenza delle promo trasparenti. Nel 2020 è davvero raro imbattersi in tariffe al cui interno si nascondono delle insidie economiche. Eppure esistono operatori come TIM, Vodafone e PosteMobile che applicano addebiti nascosti che fanno inevitabilmente lievitare il costo delle offerte inizialmente stabilite.

Si tratta di una pratica legata a filo doppio con il concetto di VAS, abbreviativo il cui acronimo si traduce in Servizi a Valore Aggiunto. Così come suggerito dal nome, si tratta di componenti che aggiungono un qualcosa in più. Possono rappresentare un vantaggio ma nella maggioranza dei casi possiamo fare benissimo a meno di suonerie, sfondi, oroscopo e molto altro cui si accede gratuitamente tramite una semplice ricerca Google.

In questo articolo vedremo come sia possibile ottenere il rimborso e procedere alla disattivazione permanente di tutte le componenti con gli operatori sopra indicati. Tutto molto semplice, basta seguire le indicazioni riportate.

Blocco VAS con Promo TIM

SMS gratuito al numero 119 con scritto “disattivazione servizi VAS”

chiamata al 119 con contatto via operatore umano

via area clienti MyTim nella sezione Linea Servizi o da app MyTim

Call Center Unico CSP dell’AGCOM al numero verde 800.44.22.99.

Addio servizi a pagamento con Vodafone

numero verde dell’AGCOM 800.44.22.99

app MyVodafone

Fai da te del sito internet

contatto al numero gratuito 190

Disattivazione VAS con Offerte PosteMobile

AGCOM al numero 800.44.22.99

modulo prestampato da compilare alla casella postale 3000, 37138 Verona

mail info@postemobile.it.

centro assistenza al numero gratuito 160

In questo modo eludiamo gli abbonamenti nascosti che inconsciamente attiviamo facendo click su un banner pubblicitario piazzato ad hoc all’interno di un web browser o una pagina qualsiasi di un’applicazione. Avete incontrato problemi. Fatecelo sapere nei commenti.