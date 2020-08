OnePlus ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento software per il suo smartphone denominato OnePlus Nord, il medio gamma recentemente lanciato sul mercato.

L’update apporta alcuni miglioramenti al comparto fotografico e alla batteria. La build di riferimento per gli utenti europei è la 10.5.5.AC01BA. Scopriamo insieme tutte le migliorie apportate con il nuovo aggiornamento.

OnePlus Nord ha ricevuto un nuovo aggiornamento

Nonostante lo smartphone in questione sembrava avere dei piccoli problemi durante le settimane successive al lancio, il colosso si è subito dato da fare per cercare di sistemarle. Partiamo subito dalle migliorie che riguardano il sistema. Il colosso ha migliorato l’interfaccia di regolazione volume, risolto dei riavvii spontanei quando la modalità free-form è attiva e risolto l’attivazione in background di OnePlus Notes.

Per il comparto fotocamera, ora possiamo notare un notevole miglioramento degli scatti con fotocamera frontale e bassa luminosità e miglioramenti degli scatti con la modalità macro. Infine, l’azienda ha lavorato molto anche sulla batteria, apportando dei miglioramenti del consumo generale e della “charging experience“. L’aggiornamento appena descritto è in fase di distribuzione via OTA anche agli utenti europei.

Vi ricordo che OnePlus Nord dispone di uno schermo da 6.44 pollici in tecnologia AMOLED. Monta un processore Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G octa con supporto ai 64 bit che lavora alla frequenza di 2.4 GHz e ha un processore grafico Adreno 620. Abbiamo poi 8 GB di RAM e 128 GB di memoria non espandibile. Il comparto fotografico è formato da una fotocamera principale da 48 megapixel è dotata di flash Doppio e di stabilizzatore, per avere foto più nitide e meno mosse e quella frontale da 32 megapixel. La batteria è da ben 4.100 mAh. Lo smartphone si trova al momento al prezzo di circa 450 euro.