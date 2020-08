L’operatore WindTre permette di attivare una straordinaria offerta con ottime quantità di Giga di traffico a meno di 6,00 euro al mese. L’offerta è la WindTre Go 50 Top Plus ed è rivolta esclusivamente ai nuovi clienti che procedono con l’acquisto di una nuova SIM effettuando la portabilità del numero da PosteMobile, Fastweb o altri MVNO. I clienti in questione possono richiedere la promozione attraverso il sito ufficiale dell’operatore, procedendo con l’acquisto della nuova SIM online.

WindTre Go 50 Top Plus: straordinaria offerta a soli 5,99 euro al mese!

L’offerta WindTre Go 50 Top Plus prevede un costo di rinnovo di soli 5,99 euro al mese. I clienti che hanno la possibilità di ottenere la tariffa non vanno incontro a nessun costo di attivazione e possono sostenere il costo mensile tramite credito residuo. L’attivazione, dunque, può avvenire gratuitamente ma sarà necessario sostenere una spesa di 15,99 euro tramite la quale si procederà con l’acquisto della nuova SIM e si salderà il primo rinnovo anticipato della promozione.

I contenuti proposti dalla promozione si dimostrano decisamente ottimi, soprattutto se considerato il costo di rinnovo. Ogni mese, infatti, i nuovi clienti hanno a disposizione: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

Si ricorda che l’offerta include nel prezzo alcuni servizi extra e permette di ottenere anche l’app ufficiale WindTre. Tutti i clienti del gestore possono utilizzare l’applicazione per ricevere assistenza, conoscere il credito residuo e lo stato della promozione; ricaricare la SIM e personalizzare la propria tariffa.