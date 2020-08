MediaWorld strizza l’occhio all’utenza ormai tornata dalle vacanze estive con una nuova lunga serie di offerte, tutte pensate per cercare di ridurre al massimo i prezzi di vendita dei prodotti, proponendoli in fortissimo sconto.

Gli utenti che vorranno approfittare di tutte le singole offerte del volantino MediaWorld, potranno affidarsi direttamente al punto vendita sparso per il territorio nazionale, o comunque al sito ufficiale. In questo caso tutti gli utenti che spenderanno più di 199 euro potranno affidarsi anche al Tasso Zero, con pagamento rateizzato senza interessi direttamente dal proprio conto corrente bancario.

Volantino MediaWorld: ecco le offerte da non perdere

Gli smartphone in promozione sono sicuramente molto interessanti, anche se, almeno per quanto riguarda i modelli con sistema operativo Android, non sono per nulla top di gamma, poiché il prezzo finale di vendita non supera i 350 euro (parliamo comunque di Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy A21s, Oppo A91, Samsung Galaxy A31, Huawei P40 Lite 5G e simili).

I modelli più accattivanti sono targati Apple ed includono la coppia iPhone 11 e iPhone 11 Pro, due terminali dall’altissimo interesse commerciale da parte di milioni di consumatori di tutto il mondo, finalmente più raggiungibili dato un prezzo finale di vendita corrispondente a 769 e 989 euro (sempre naturalmente per versioni no brand).

Il volantino MediaWorld lo potete sfogliare in parte nel nostro articolo, mentre per tutte le altre promozioni dovete fare affidamento al sito ufficiale.