Il colosso LG ha recentemente presentato un nuovo dispositivo di fascia bassa, comunemente chiamato anche come “entry level”, stiamo parlando del modello K31.

Quest’ultimo è arrivato, per il momento solo nel mercato statunitense con alcune caratteristiche molto interessanti, essendo appunto uno smartphone di fascia bassa. Scopriamo insieme le caratteristiche.

LG ha appena lanciato il K31, ecco la scheda tecnica completa

Il nuovo smartphone dispone di uno schermo Full HD+ da 5.7 pollici e Notch FullVision, un processore MediaTek Helio P22 octa core con GPU IMG PowerVR GE8320 e 2 GB di memoria RAM accompagnata da 32 GB di memoria interna tranquillamente espandibile con MicroSD. Sul retro troviamo un doppio sensore da 13+5 megapixel, quest’ultimo grandangolare.

Nella parte davanti troviamo invece un sensore da 5 megapixel abbastanza ottimizzato per riuscire a fare dei bellissimi selfie. Per quanto riguarda il lato connettività troviamo Dual 4G VoLTE, Wi-Fi , Bluetooth 5.0, GPS, micro USB. e non dimentichiamo anche il supporto NFC per pagamenti rapidi e soprattutto senza tessere fisiche. La batteria è da 3.000 mAh e il sistema operativo, ovviamente Android 10.

Il nuovo LG K31 è stato annunciato per il mercato statunitense, nella colorazione Silver, all’equivalente di circa 140 euro. Non sappiamo se il produttore sudcoreano ha in mente di lanciarlo anche in Europa. Il colosso si è recentemente impegnato per lanciare moltissimi modelli di smartphone all’avanguardia e molto competitivi, soprattutto per in un mercato come quello attuale, dove le richieste degli utenti sono sempre più difficili da accontentare. Non ci resta che attendere per scoprire se arriverà anche nel nostro paese o meno.