Sono oramai diventate famose le frodi per i conti correnti di banche e Poste. In questi giorni continua a circolare un SMS molto pericoloso che potrebbe mettere in seria difficoltà i correntisti di Intesa Sanpaolo. La circolazione di questo messaggio è frutto esclusivo delle azioni truffaldine di qualche cybercriminale della rete. Come in passato, ovviamente, la banca non ha alcuna responsabilità diretta.

Intesa Sanpaolo, il messaggio finto che parla di una chiusura del conto

L’SMS da attenzione parla di una prossima chiusura improvvisa del conto corrente Intesa Sanpaolo, senza però andare a spiegare nel dettaglio quelle che sono le ragioni della stessa chiusura. Per tenere ipoteticamente il conto aperto, i clienti vengono indirizzati su un link.

In linea con tentativi precedenti, anche in questa circostanza i malintenzionati mettono in atto il meccanismo del phishing. Con l’invio al click i truffatori cercano di ottenere le informazioni riservate necessarie all’accesso di molti conti Intesa Sanpaolo. Proprio per questa ragione, i risparmi di tutti coloro che abboccano all’esca sono seriamente a rischio.

La banca ha fornito nelle scorse ore alcune linee guida utili per evitare ogni genere di cattiva sorpresa. In primo luogo, a differenza delle comunicazioni ufficiali di Intesa Sanpaolo, questi SMS presentano una forma grammaticale non corretta con elusioni di punteggiatura e con errori di battitura per le parole. Sempre gli SMS fake mettono in guardia i correntisti circa un possibile problema, ma non giustificano minimante l’anomalia

Sempre seguendo i consigli forniti dai tecnici della banca, alla ricezione di questi SMS i correntisti devono procedere immediatamente con la cancellazione.