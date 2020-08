Huawei: la lista per la EMUI 11 è pronta insieme a quella della EMUI 10.1

Huawei ha visto pian piano l’entusiasmo degli utenti affievolirsi a causa delle grane di cui tutti ormai sono a conoscenza. Infatti, stando a quanto riportato, il supporto in base agli aggiornamenti Google è scaduto anche per gli smartphone che stavano continuando a ricevere aggiornamenti e che hanno ancora il Play Store con tutti i servizi di BigG.

Nel frattempo però in molti stanno attendendo ancora la EMUI 10.1, la quale ha in programma tante novità. Queste arriveranno a breve per tutti coloro che ancora non ganno ottenuto info a riguardo. Le novità della prossima EMUI riguarderanno l’animazione per le impronte digitali, Always On Display: (Colorato), Multi-finestra, Pannello di controllo multi-dispositivo e tanto altro. Intanto, visto il periodo e secondo quanto riportato, le ultime indiscrezioni in merito al prossimo Huawei Mate 40 Pro e sulla nuova EMUI 11 continuano a arrivare.

Huawei: le liste complete con tutti i dispositivi che riceveranno le prossime EMUI

EMUI 10.1

Huawei P30,

Huawei P30 Pro,

Huawei Mate 20,

Huawei Mate 20 Pro,

Porsche Design Huawei Mate 20 RS,

Huawei Mate 20 X (connessione 4G),

Huawei Mate 20 X (connessione 5G),

Huawei nova 5T,

Huawei Mate Xs,

Huawei P40 lite,

Huawei nova 7i,

Huawei Mate 30,

Huawei Mate 30 Pro,

Huawei Mate 30 Pro 5G,

Huawei MatePad Pro,

Huawei MediaPad M6 da 10.8 pollici.

EMUI 11