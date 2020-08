Dopo qualche giorno di quiete, nelle ultime ore i nuovi dispositivi della gamma Huawei Mate 40 hanno ricevuto la certificazione da parte del TENAA, Telecommunication Equipment’s Network Access Managements.

I tre nuovi dispositivi corrispondono ai codici modello OCE-AN00, NOH-AN00, e NOP-AN00. Secondo quanto riportato sui certificati, l’intero trittico di smartphone godrà di connettività NSA/SA Dual SIM 5G. Scopriamo ora tutti i dettagli.

La nuova gamma Huawei Mate 40 ha ricevuto la certificazione TENAA

Nonostante le informazioni ricavabili dai certificati si limitino a queste due, ovvero che godranno di connettività NSA/SA Dual SIM 5G e che si baseranno su sistema operativo Android personalizzato EMUI, è indubbio come il raggiungimento di questo step definisca in maniera indiretta le tempistiche relative al lancio dei dispositivi, a questo punto sempre più vicino.

Attualmente la curiosità è davvero tanta, chissà se Huawei riuscirà a centrare il suo obiettivo. In qualsiasi caso, nelle prossime settimane riceveremo sicuramente delle nuove informazioni che riguarderanno i dispositivi in questione, ovvero Mate 40, Mate 40 Pro e Mate 40 RS Porsche Edition.

Per il momento sappiamo che i vetri che proteggeranno la parte anteriore dei dispositivi e che evidenziano proprio i bordi “waterfall” ed un foro ellissoidale che ospiterà i sensori fotografici, più contenuto rispetto a quello della gamma P40. Inoltre vi ricordo che il dispositivo ospita ben due fotocamere nella parte anteriore e non una sola come la maggior parte di altri device. Che dire, non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprire anche la data esatta del lancio, dato che sono sempre di più i fan del colosso a cui piacerebbe saperla.