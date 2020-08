Recentemente, Epic Games ha annunciato che il videogioco Hitman del 2016 sarà gratuito nello store dal 27 agosto al 3 settembre. Inoltre, la cosa veramente sorprendente di questa offerta è che il gioco sarà tuo per sempre una volta riscattato dallo store. Ciò significa che non dovrai utilizzare un piano di abbonamento per giocarci.

Per acquistare Hitman gratuitamente su Epic Games Store, prima dovrai creare un account sullo store, se non l’hai già fatto. Quindi, durante l’offerta, vedrai il gioco nella sezione ‘Giochi gratuiti’. Considera che, se non trovi la sezione di giochi gratuiti, puoi anche cercare Hitman utilizzando la barra di ricerca e fare clic su “Ottieni” per richiedere il gioco gratuitamente.

Oltre ad annunciare Hitman gratuitamente, Epic Games ha anche rivelato alcune grandi informazioni su Hitman 3. La terza puntata della serie Hitman dovrebbe uscire a gennaio 2021 per PC, console attuali e di nuova generazione. Ebbene, Epic Games ha rivelato che Hitman 3 sarà un’esclusiva di Epic Games per PC dalla durata di un anno. Significa inoltre che il prossimo gioco Hitman sarà disponibile solo su Epic Games Store se vorrai giocarlo su PC.

Insieme a queste nuove informazioni, Epic Games ha anche rilasciato un nuovo trailer per Hitman 3. Il nuovissimo trailer rivela una nuova posizione del gioco, che è Dartmoor, in Inghilterra. Nel breve trailer, vediamo l’Agente 47 che si traveste da detective di livello mondiale per risolvere il Thornbridge Murder Mystery; In realtà, ha in mente un altro obiettivo e lo scopriremo solo quando il gioco sarà rilasciato.